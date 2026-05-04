Инфекционист предупредил нижегородских дачников об опасных болезнях

Отдых на даче может несет в себе определённые риски для здоровья. О том, с какими инфекционными заболеваниями могут столкнуться жители Нижнего Новгорода на своих загородных участках, рассказал Виктор Краснов, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ, будучи доктором медицинских наук. Об этом сообщили в «Живем в Нижнем».
В списке наиболее вероятных угроз он выделил геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (известную как «мышиная» лихорадка), а также клещевой энцефалит, боррелиоз, туляремию и бешенство.
Заболеть «мышиной» лихорадкой можно даже во время обычной уборки загородного дома, достаточно лишь вдохнуть пыль, содержащую экскременты грызунов. Эта инфекция также передается при употреблении воды из открытых источников, куда могли попасть выделения грызунов, без предварительного кипячения.
Начало заболевания острое: температура тела повышается до 39−40 градусов, появляются сильные головные боли, боли в области поясницы и снижение объема выделяемой мочи. Напомним, что 26 нижегородцев уже заразились «мышиной» лихорадкой.
С наступлением тепла активизируются клещи, являющиеся переносчиками энцефалита и боррелиоза. Кроме того, заразиться энцефалитом можно также при употреблении сырого козьего или коровьего молока.
«При боррелиозе на месте укуса часто появляется красное пятно, которое увеличивается в размерах, а его центр постепенно светлеет, приобретая форму мишени», — уточнил Виктор Краснов.
Хотя туляремия встречается не слишком часто, её случаи в регионе вполне вероятны. Инфекция может передаваться через укусы кровососущих насекомых, при непосредственном контакте с грызунами, употреблении зараженной воды и даже во время заготовки сена. Заболевание проявляется резкой слабостью, высокой температурой до 40 градусов и увеличением лимфатических узлов.
Особую опасность представляет бешенство — смертельное заболевание, которым можно заразиться при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу или слизистые оболочки. Среди симптомов: болезненность в месте укуса, изменения в поведении (от апатии до агрессии), параличи и гидрофобия.
Для минимизации рисков врач советует проводить первую уборку садового участка влажным методом, используя средства с хлором, обязательно надевая респиратор и перчатки. Также важно применять репелленты, каждые 20 минут осматривать себя и детей на предмет наличия клещей, пить только кипяченую воду и молоко, а также избегать контактов с дикими животными, демонстрирующими нетипичное поведение.
При возникновении симптомов, указывающих на любую из перечисленных инфекций, необходимо незамедлительно обратиться за профессиональной медицинской помощью, так как попытки самолечения могут обернуться серьезными осложнениями.
