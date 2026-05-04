Заморозки до −3 градусов в Ростовской области продлятся до 5 мая

В Ростовской области вновь продлили предупреждение о заморозках. По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», по ночам и утром 4 и 5 мая в воздухе и на поверхности почвы от −1 до −3 градусов.
Напомним, ранее такие же перепады температур фиксировали в ночные и утренние часы в апреле и в начале мая.
Добавим, из-за заморозков в Ростовской области возможны происшествия, связанные с повреждением и гибелью сельхозкультур. Также температурные качели могут повлиять на цветущие почки ранних косточковых культур.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.