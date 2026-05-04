В Подмосковье обновят 65 дорог и 13 мостов к храмам и монастырям

Ремонт 65 дорог и 13 мостов к храмам, церквям и монастырям проведут в Московской области в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
«В этом году дорожники проведут большой объем работ на региональной сети и отремонтируют ряд дорог и мостов, которые служат подъездами к святым местам Подмосковья: отремонтируют покрытие 61 участка дорог, капитально отремонтируют 4 дороги и 13 мостов, что обеспечит комфортный и безопасный проезд для жителей и гостей региона», — рассказал Марат Сибатулин.
Например, работы проведут на улице Володарского в городе Наро-Фоминске, где расположена Наро-Фоминская соборная мечеть, на участке Волоколамского шоссе в поселке городского типа Снегири, где находятся храм Серафима Саровского и часовня Димитрия Солунского. Отремонтируют также участок дороги Лотошино — Суворово — Клин от Теряевой рощи до границы с городским округом Клин в районе деревни Астафьево — там расположено много святых мест: скит Всех Святых Иосифо-Волоколамского монастыря, Свято-Успенский Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь и церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.