В Подмосковье обновят 65 дорог и 13 мостов к храмам и монастырям

Например, работы проведут на улице Володарского в городе Наро-Фоминске, где расположена Наро-Фоминская соборная мечеть, на участке Волоколамского шоссе в поселке городского типа Снегири, где находятся храм Серафима Саровского и часовня Димитрия Солунского. Отремонтируют также участок дороги Лотошино — Суворово — Клин от Теряевой рощи до границы с городским округом Клин в районе деревни Астафьево — там расположено много святых мест: скит Всех Святых Иосифо-Волоколамского монастыря, Свято-Успенский Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь и церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском.