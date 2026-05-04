В Костроме высадят 65 саженцев рябины и сирени

Акция «Сад памяти» пройдет в Костроме при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области.
Так, 6 мая посадки состоятся на площади Мира. На участке за Монументом Славы планируется высадить 35 саженцев рябины и кустов сирени. 7 мая участники акции соберутся в парке Победы. Там, в районе центра культурного развития, запланирована посадка 30 кустов сирени. Присоединиться к мероприятию могут все желающие, посадив на придомовой территории деревья в память о своих родных и близких, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.