В Костроме высадят 65 саженцев рябины и сирени

Так, 6 мая посадки состоятся на площади Мира. На участке за Монументом Славы планируется высадить 35 саженцев рябины и кустов сирени. 7 мая участники акции соберутся в парке Победы. Там, в районе центра культурного развития, запланирована посадка 30 кустов сирени. Присоединиться к мероприятию могут все желающие, посадив на придомовой территории деревья в память о своих родных и близких, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.