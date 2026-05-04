В полиции рассказали, сколько пьяных водителей поймали за праздничный уик-энд в Красноярском крае

За последние трое суток в Красноярском крае инспекторы ДПС задержали 169 нетрезвых водителей.
Среди нарушителей оказалось 9 автомобилистов, ранее уже привлекавшихся к административной ответственности за езду в пьяном виде.
Также полицейские отстранили от управления транспортными средствами 28 водителей, не имеющих прав, которые позволили себе сесть за руль в состоянии опьянения.
По вине автопьяниц за праздничные выходные произошло три ДТП.
«В отношении правонарушителей составлены административные материалы за езду в состоянии опьянения. Теперь любителям нетрезвых поездок грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водителей ожидает уголовное преследование по ст. 264.1 УК РФ», — рассказали в ГУ МВД Красноярского края.
