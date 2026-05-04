Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В полиции рассказали, сколько пьяных водителей поймали за праздничный уик-энд в Красноярском крае

За последние трое суток в Красноярском крае инспекторы ДПС задержали 169 нетрезвых водителей.

За последние трое суток в Красноярском крае инспекторы ДПС задержали 169 нетрезвых водителей.

Среди нарушителей оказалось 9 автомобилистов, ранее уже привлекавшихся к административной ответственности за езду в пьяном виде.

Также полицейские отстранили от управления транспортными средствами 28 водителей, не имеющих прав, которые позволили себе сесть за руль в состоянии опьянения.

По вине автопьяниц за праздничные выходные произошло три ДТП.

«В отношении правонарушителей составлены административные материалы за езду в состоянии опьянения. Теперь любителям нетрезвых поездок грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водителей ожидает уголовное преследование по ст. 264.1 УК РФ», — рассказали в ГУ МВД Красноярского края.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.