Массовый рейд по курьерам-доставщикам провела нижегородская полиция

Сотрудники ГИБДД Нижнего Новгорода провели оперативно-профилактическое мероприятие «Курьер», направленное на повышение безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду. В ходе рейда инспекторы проверяли соблюдение ПДД водителями, использующими средства индивидуальной мобильности и электровелосипеды для доставки товаров.
Особое внимание уделили нарушениям скоростного режима, маневрированию и использованию мобильных телефонов во время движения. С начала 2026 года в городе уже зафиксировано 13 ДТП с участием электровелосипедов и 6 аварий с электросамокатами, в которых пострадали 19 человек. По итогам рейда к административной ответственности привлекли троих нарушителей по статье 12.29 КоАП РФ.
Полицейские провели разъяснительную работу с доставщиками и предложили агрегаторам услуг усилить контроль за своими сотрудниками.
Ранее сообщалось, что количество ДТП с электросамокатами выросло вдвое в Нижегородской области.