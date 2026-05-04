Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовый рейд по курьерам-доставщикам провела нижегородская полиция

Госавтоинспекция усилила контроль за доставщиками на электровелосипедах и самокатах из-за роста числа аварий.

Сотрудники ГИБДД Нижнего Новгорода провели оперативно-профилактическое мероприятие «Курьер», направленное на повышение безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду. В ходе рейда инспекторы проверяли соблюдение ПДД водителями, использующими средства индивидуальной мобильности и электровелосипеды для доставки товаров.

Особое внимание уделили нарушениям скоростного режима, маневрированию и использованию мобильных телефонов во время движения. С начала 2026 года в городе уже зафиксировано 13 ДТП с участием электровелосипедов и 6 аварий с электросамокатами, в которых пострадали 19 человек. По итогам рейда к административной ответственности привлекли троих нарушителей по статье 12.29 КоАП РФ.

Полицейские провели разъяснительную работу с доставщиками и предложили агрегаторам услуг усилить контроль за своими сотрудниками.

Ранее сообщалось, что количество ДТП с электросамокатами выросло вдвое в Нижегородской области.