В Петербурге начали украшать Дворцовую площадь ко Дню Победы

В Санкт-Петербурге начали готовить Дворцовую площадь к празднованию Дня Победы. Как пишет издание «Фонтанка», украшений не так много, как было годом ранее.

Источник: Коммерсантъ

На площади установили трибуну для зрителей и ограждения. К празднику украсили фонарные столбы, а на одном из зданий появилось большое панно. Его установили еще в пятницу, 1 мая.

Напомним, как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», празднование Дня Победы в городе пройдет в двух основных форматах. Военный парад на Дворцовой площади состоится, но вход для зрителей будет ограничен — только по пригласительным билетам.

При этом горожане и туристы смогут присоединиться к шествию «Бессмертного полка», которое пройдет по Невскому проспекту. Это решение, по словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, принято после консультаций с военными, ветеранскими организациями и правоохранителями. Праздничный салют запланирован на 22:00.

