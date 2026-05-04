В Комсомольске-на-Амуре выбрали «невесту» для корвета «Грозный»

Судовой маляр Маргарита Боровая стала «невестой» корвета «Грозный», который сейчас строится на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», девушка прошла серьёзный отбор среди других претенденток и больше всех понравилась строгому жюри конкурса. Финал «свадебного состязания» прошёл в здании Судомеханического техникума имени Героя Советского союза Владимира Орехова.
По информации пресс-службы Амурского судостроительного завода, за победу на последнем этапе конкурса боролись пять девушек — они продемонстрировали жюри и зрителям свои увлечения и таланты. Потенциальные «невесты» провели самопрезентации, ответили на вопросы об истории предприятия в частности и кораблестроения в целом, а также прошли через творческое состязание.
— Это был праздник молодости, красоты, талантов! Не подвели и болельщики конкурсанток, устроив настоящую «битву» за голоса жюри. В итоге судьи приняли решение, что именно Маргарита Боровая, по старой морской традиции, разобьет бутылку шампанского о борт выводимого из стапельного цеха многоцелевого корвета «Грозный», — отметили на Амурском судостроительном заводе.
Вместе со всем коллективом малярно-гуммировочного цеха Маргарита Боровая вложила немало сил в строительство корвета, и теперь ей предстоит познакомиться и подружиться с экипажем «Грозного», чтобы вместе с ним сначала поучаствовать в церемонии спуска корабля на воду. Потом, когда корабль будет передан флоту и вступит в строй действующих, «невеста» будет его незримым ангелом-хранителем.