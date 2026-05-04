Хабаровские гимнастки взяли 10 медалей в Бангкоке

Источник: Комсомольская правда

Воспитанницы спортивной школы «Олимпия» (Хабаровск) завоевали 10 медалей на пятом международном чемпионате JRC по художественной гимнастике «Звёзды 2026», прошедшем в Бангкоке. Из них 7 наград — золотые, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Турнир длился 4 дня. Гимнастки соревновались в личном зачёте и в отдельных видах многоборья. Участницами стали спортсменки из Таиланда, Тайваня, России, Индии, Филиппин, Малайзии, Казахстана и Вьетнама.

Хабаровчанка Стефания Павлова в категории «пре юниоры» выиграла все пять возможных золотых медалей: победила в многоборье и в четырёх финалах отдельных видов. Вероника Забродина в категории «синьоры» завоевала серебро в индивидуальном зачёте (отставание от лидера — одна десятая балла), а также заняла первое место в упражнениях с лентой и мячом и второе — с обручем и булавами.

По словам старшего тренера школы «Олимпия» Елены Бовсуновской, турнир отличался высоким уровнем организации и объективным судейством по правилам FIG. Конкуренция была серьёзной: в соревнованиях участвовали гимнастки, входящие в национальные сборные.

Дополнительно сообщается, что с 19 по 24 мая в «Платинум Арене» состоится межрегиональный турнир «Виктория» по художественной гимнастике. В нём планируют принять участие около 500 спортсменок с Дальнего Востока.

