Красноярский край вновь присоединился к Всероссийской акции «Окна Победы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии праздника Великой Победы школьники и их родители во всем регионе украшают окна своих квартир символикой праздника.
Кроме того, рисунки, фотографии, слова благодарности ветеранам появляются на окнах школ, детских садов, техникумов. К памятному флэшмобу могут присоединиться все желающие.
Организатором акции выступает Движение первых. Для участников разработали более 30 трафаретов наклеек, на которых изображены символы Великой Победы: георгиевские ленточки, голубь мира, гвоздики, знаменитые памятники «Родина-мать зовет!», «Чижовский плацдарм», «Малая земля».
До 9 мая 2026 года нужно выбрать и скачать понравившийся трафарет по ссылке распечатать его, украсить готовым рисунком окна своей квартиры, дома, школы или колледжа. При публикации фото в социальных сетях поставить хештег #ОкнаПобеды.
В 2025 году к акции в Красноярском крае присоединились тысячи участников: школьники, студенты, наставники и родители. Активисты украсили в регионе более 16 тысяч окон домов, образовательных организаций и общественных пространств. Также состоялось около 900 мастер-классов по изготовлению трафаретов, в которых приняли участие более 43 тысяч человек.