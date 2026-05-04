Красноярские школьники и детсадовцы готовятся ко Дню Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В образовательных учреждениях города идет подготовка к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Школы и детские сады оформляют тематические выставки, «Стены памяти», фотозоны и «Окна Победы».
Так, в детских садах воспитатели проводят занятия о войне, читают детям книги, разучивают песни и стихи, готовят утренники и небольшие постановки, рассказывают в мэрии. Дети также участвуют в патриотических акциях: делают открытки, сувениры и собирают гуманитарную помощь.
Например, в детском саду № 169 воспитанники создали мультфильм, посвященный Дню Победы. Ребята побывали настоящими режиссерами и актерами озвучки. А в детском саду № 254 малыши вместе с родителями изготовили «платки для героев», которые передадут участникам специальной военной операции.
В лицее № 28 вышел специальный выпуск школьной газеты, рассказывающий об эвакуационном госпитале, который работал в здании школы в годы войны.
«День Победы — один из самых почитаемых праздников в нашей стране. Мы по-прежнему помним, какой ценой досталась эта Победа нашему народу. День Победы — это праздник памяти и мужества, который помогает нам понять историю своей страны, оценить подвиг предков и осознать ценность свободы. Он воспитывает уважение к ветеранам, способствует формированию патриотизма и сохраняет историческую правду, передавая её от поколения к поколению», — подчеркнула руководитель главного управления образования Марина Аксенова.