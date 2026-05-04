На обновление агроклассов в Ростовской области направят 67,4 млн рублей

С 2025 года в агроклассах на базе 7−11 классов реализуются образовательные программы с углубленным изучением профильных агротехнологических предметов: химии, биологии, физики, математики и информатики. Сейчас в регионе уже созданы и работают 31 агрокласс. В Октябрьском и Зерноградском районах области открыто по 6 агроклассов, в Новочеркасске — четыре, в Зимовниковском и Мартыновском районах — по два. По одному агроклассу создано в Песчанокопском, Обливском, Верхнедонском, Целинском, Тарасовском, Багаевском, Матвеево-Курганском, Боковском, Ремонтненском, Неклиновском и Усть-Донецком районах.