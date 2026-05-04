Пензенские ученые создадут растительный спрей для полости рта

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) создадут отечественный лекарственный спрей для полости рта на основе экстракта многоколосника морщинистого и лофанта тибетского. Исследования проводятся при поддержке нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в вузе.
Научный коллектив ПГУ обнаружил и доказал наличие уникальных свойств в травах многоколосника морщинистого и лофанта тибетского. В них содержатся полифенольные соединения — флавоноиды и фенилпропаноиды. Они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
«Одним из перспективных лекарственных растений является многоколосник морщинистый. Это травянистое растение произрастает и на территории России, и на территории Республики Беларусь. Это обеспеченная сырьевая база», — рассказал кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры «Общая и клиническая фармакология» Медицинского института ПГУ Евгений Курдюков.
Средство, полностью созданное на основе трав, станет незаменимым в аптечке пациентов с заболеваниями полости рта. И цена на препарат будет ниже на 30%, чем у аналогичных синтетических средств.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.