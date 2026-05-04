Небюджетно: стартовала онлайн-продажа билетов в Фуюань

В этом году билеты на международный маршрут «Хабаровск — Фуюань» можно купить не только у туроператоров и в кассе на набережной, но и онлайн — через сайт «Билет ДВ». Об этом сообщили в краевом Минтрансе. Предварительный старт рейсов — 6 мая. Правда, жителей края удивили цены на билеты — от 7,9 тысяч рублей в одну сторону. Для сравнения — за эти же деньги можно слетать из Владивостока в Пекин, если брать билеты заранее.