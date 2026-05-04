Ветеранов предупредили о мошенниках, предлагающих выплаты к 9 Мая

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В преддверии Дня Победы мошенники пытаются обманывать ветеранов под предлогом выплат к празднику, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Ветеранам поступает звонок от “Соцфонда” о персональной выплате к 9 Мая, при этом для зачисления просят назвать код из СМС», — объяснили в организации.
На самом деле этот код может быть как от банковской операции, так и от личных кабинетов, из-за чего человек может потерять деньги и личные данные.
В «Мошеловке» напомнили, что выплаты ветеранам производятся автоматически или через МФЦ, а СМС-коды для этого не требуются.