Ветеранов предупредили о мошенниках, предлагающих выплаты к 9 Мая

РИА Новости: мошенники звонят ветеранам с информацией о выплате к 9 Мая.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В преддверии Дня Победы мошенники пытаются обманывать ветеранов под предлогом выплат к празднику, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Ветеранам поступает звонок от “Соцфонда” о персональной выплате к 9 Мая, при этом для зачисления просят назвать код из СМС», — объяснили в организации.

На самом деле этот код может быть как от банковской операции, так и от личных кабинетов, из-за чего человек может потерять деньги и личные данные.

В «Мошеловке» напомнили, что выплаты ветеранам производятся автоматически или через МФЦ, а СМС-коды для этого не требуются.