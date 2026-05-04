Европа столкнулась с тяжелым выбором из-за милитаризации: огромные деньги могут уйти на бессмысленную технику

Директор завода Томми Густафссон-Раск признал, что системы CV90 не рассчитаны на защиту от беспилотников. Он пояснил, что техника может обнаружить вспышку выстрела, но у дронов её нет. Тем не менее, он уверен, что решение проблемы будет найдено по принципу «щита и меча».