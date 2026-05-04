Европа столкнулась с тяжелым выбором из-за милитаризации: огромные деньги могут уйти на бессмысленную технику

Европейские страны оказались перед непростым выбором: на что тратить миллиарды оборонных бюджетов в эпоху массового применения беспилотников. Как сообщает Bloomberg, эта дилемма остро встала на фоне конфликта на Украине и изменения политики США.
Журналист посетил шведский завод BAE Systems, где производят боевые машины CV90. Компания нашла способ ускорить закупки, убедив армии Норвегии, Финляндии и Дании брать готовую технику. Плохая новость заключается в том, что современные дроны сделали передвижение любой бронетехники в зоне 40 км от реальной линии боевых действий почти самоубийственным.
Директор завода Томми Густафссон-Раск признал, что системы CV90 не рассчитаны на защиту от беспилотников. Он пояснил, что техника может обнаружить вспышку выстрела, но у дронов её нет. Тем не менее, он уверен, что решение проблемы будет найдено по принципу «щита и меча».
Однако не все готовы ждать. Министр обороны Эстонии Ганно Певкур заявил об отказе от закупки CV90 на полмиллиарда евро. По его словам, его стране сейчас выгоднее вложиться в системы борьбы с дронами и ПВО, а не в уязвимую бронетехнику.
Это не первый раз, когда на Западе признают свои просчеты. НАТО долго не замечала угрозу от дешёвых ударных дронов и теперь в спешке пытается догнать реальность современных конфликтов. Об этом сообщил высокопоставленный командующий альянса.