Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа столкнулась с тяжелым выбором из-за милитаризации: огромные деньги могут уйти на бессмысленную технику

Bloomberg: Европа столкнулась с тяжелым вопросом из-за новых реалий войны.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны оказались перед непростым выбором: на что тратить миллиарды оборонных бюджетов в эпоху массового применения беспилотников. Как сообщает Bloomberg, эта дилемма остро встала на фоне конфликта на Украине и изменения политики США.

Журналист посетил шведский завод BAE Systems, где производят боевые машины CV90. Компания нашла способ ускорить закупки, убедив армии Норвегии, Финляндии и Дании брать готовую технику. Плохая новость заключается в том, что современные дроны сделали передвижение любой бронетехники в зоне 40 км от реальной линии боевых действий почти самоубийственным.

Директор завода Томми Густафссон-Раск признал, что системы CV90 не рассчитаны на защиту от беспилотников. Он пояснил, что техника может обнаружить вспышку выстрела, но у дронов её нет. Тем не менее, он уверен, что решение проблемы будет найдено по принципу «щита и меча».

Однако не все готовы ждать. Министр обороны Эстонии Ганно Певкур заявил об отказе от закупки CV90 на полмиллиарда евро. По его словам, его стране сейчас выгоднее вложиться в системы борьбы с дронами и ПВО, а не в уязвимую бронетехнику.

Это не первый раз, когда на Западе признают свои просчеты. НАТО долго не замечала угрозу от дешёвых ударных дронов и теперь в спешке пытается догнать реальность современных конфликтов. Об этом сообщил высокопоставленный командующий альянса.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше