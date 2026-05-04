Каждый пятый волгоградец сменил профессию: кто выиграл, а кто проиграл

Проведенный опрос показал любопытный результат.

Каждый пятый житель Волгограда за последние два года кардинально сменил профессию. Такие данные приводит сервис SuperJob. По Волгограду цифра составила 21%: 15% опрошенных остались довольны переменами, еще 6% признались, что сожалеют. Остальные 79% горожан профессию не меняли.

По России картина схожая — 23% освоили новую специальность. Активнее всего меняют профессию молодые до 35 лет — 26−28%. После 45 лет мобильность снижается: новую специальность выбрали 20%, причем 12% довольны, а 8% жалеют.

Интересна зависимость от дохода. Среди тех, кто зарабатывает до 100 000 рублей, новую деятельность осваивали 26%. У россиян с зарплатой от 200 000 рублей этот показатель вдвое ниже — 16%. Люди со средним профобразованием переквалифицируются чаще (24%), чем обладатели высшего (20%). Среди городов-миллионников Волгоград держится в середине.

Главное, чем гордятся сменившие профессию, — не деньги. На первом месте возможности для развития и новых навыков — 35%. Рост зарплаты отметили лишь 9%, еще 8% нашли свое призвание.

У недовольных главная претензия — потеря в доходе: на снижение жалуются 31%. Еще 16% разочарованы низкой востребованностью новой профессии. Учителя, ушедшие в продажи, довольны в 78% случаев. Столько же довольных среди рабочих, ставших водителями. А вот инженеры, переквалифицировавшиеся в рабочие, разочарованы в 56% случаев.

Ранее сообщалось, что каждый второй волгоградец ищет подработку.