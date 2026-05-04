Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На проспекте Мира в Калининграде приступили к ремонту дома 1969 года

Работы выполняет СК «Стандарт» за 78,7 млн рублей.

8

На проспекте Мира в Калининграде приступили к ремонту дома 1969 года постройки. Жилое здание располагается напротив кинотеатра «Заря».

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик установил строительные леса. Работы проводит СК «Стандарт». В 2025 году с компанией заключили контракт на 78,7 миллиона рублей. Специалисты отремонтируют фасад и крышу здания.

Дом располагается на проспекте Мира, 50−56А. Общая площадь здания — более четырёх тысяч квадратных метров.

С 2017 года на проспекте Мира отремонтировали более десяти исторических строений. Среди них дом на пересечении проспекта c Комсомольской, здание «калининградской Бастилии» и другие. Подробнее об архитектуре проспекта Мира читайте в спецпроекте «Парадная улица».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше