На проспекте Мира в Калининграде приступили к ремонту дома 1969 года постройки. Жилое здание располагается напротив кинотеатра «Заря».
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик установил строительные леса. Работы проводит СК «Стандарт». В 2025 году с компанией заключили контракт на 78,7 миллиона рублей. Специалисты отремонтируют фасад и крышу здания.
Дом располагается на проспекте Мира, 50−56А. Общая площадь здания — более четырёх тысяч квадратных метров.
С 2017 года на проспекте Мира отремонтировали более десяти исторических строений. Среди них дом на пересечении проспекта c Комсомольской, здание «калининградской Бастилии» и другие.