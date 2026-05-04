Десятки мешков для трупов появились около парламента Австралии

Активисты заложили мешками для трупов место рядом со зданием австралийского парламента, призывая к срочным мерам по предотвращению смертей австралийцев от употребления табака. Об этом сообщает Daily Mail.
Как утверждает источник, 66 мешков для трупов символизируют 66 австралийцев, которые ежедневно умирают в стране от табака.
Ранее в Австралии состоялось первое слушание в рамках расследования Сената по кризису с незаконным оборотом табака в стране. На нем выступили сотрудники Австралийской пограничной службы, медицинские эксперты и представители Совета по борьбе с раком.
В то время как табачные лоббисты призывают к снижению акциза для пресечения деятельности нелегальных торговцев, исполнительный директор Австралийского совета по борьбе с курением и здоровью Лора Хантер назвала это предложение «отвлекающим маневром в корыстных интересах».
Отмечается, что совет выступает за ужесточение законодательства и механизмов контроля, чтобы затруднить продажу нелегальных табачных изделий.
