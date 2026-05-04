Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки мешков для трупов появились около парламента Австралии

В Австралии устроили демонстрацию против употребления табака.

Источник: Комсомольская правда

Активисты заложили мешками для трупов место рядом со зданием австралийского парламента, призывая к срочным мерам по предотвращению смертей австралийцев от употребления табака. Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает источник, 66 мешков для трупов символизируют 66 австралийцев, которые ежедневно умирают в стране от табака.

Ранее в Австралии состоялось первое слушание в рамках расследования Сената по кризису с незаконным оборотом табака в стране. На нем выступили сотрудники Австралийской пограничной службы, медицинские эксперты и представители Совета по борьбе с раком.

В то время как табачные лоббисты призывают к снижению акциза для пресечения деятельности нелегальных торговцев, исполнительный директор Австралийского совета по борьбе с курением и здоровью Лора Хантер назвала это предложение «отвлекающим маневром в корыстных интересах».

Отмечается, что совет выступает за ужесточение законодательства и механизмов контроля, чтобы затруднить продажу нелегальных табачных изделий.

Ранее сайт KP.RU писал, что в России впервые утвердили отдельные правила перевозок для туристических поездов. В числе нововведений — полный запрет на курение в вагонах таких составов.