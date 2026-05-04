Выше +27°С на пяти метеостанциях: в регионе снова побиты температурные рекорды

«На метеостанциях Калининграда и Железнодорожного зафиксировано +27,2°С, были побиты суточные рекорды от 2002 года, — сообщили эксперты. — Самой жаркой стала метеостанция Мамоново — в срок измерений на 16 часов воздух прогрелся до +27,9°С! — и это не суточный максимум, поскольку там он появляется с задержкой на сутки и узнать его мы сможем лишь завтра. Есть все шансы увидеть выше +28°С!».