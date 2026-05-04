Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выше +27°С на пяти метеостанциях: в регионе снова побиты температурные рекорды

Метеорологи подвели итоги первого по-настоящему жаркого дня мая.

В Калининградской области в воскресенье, 3 мая, на двух метеостанциях был зафиксирован суточный температурный рекорд, а на пяти метеостанциях была отмечена температура выше +27°С. Как сообщают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», которые подвели итоги первого жаркого дня в регионе, оправдались самые высокие расчёты метеорологов.

«На метеостанциях Калининграда и Железнодорожного зафиксировано +27,2°С, были побиты суточные рекорды от 2002 года, — сообщили эксперты. — Самой жаркой стала метеостанция Мамоново — в срок измерений на 16 часов воздух прогрелся до +27,9°С! — и это не суточный максимум, поскольку там он появляется с задержкой на сутки и узнать его мы сможем лишь завтра. Есть все шансы увидеть выше +28°С!».

Также администраторы паблика отметили, что среднесуточная температура на метеостанции Калининграда (Низовье) 3 мая составила +18,9°С, что на 8  выше нормы этого дня и соответствует климатической норме второй половины июля.

«В общем, сегодня был первый летний день по критериям (впрочем, он не станет началом метеорологического лета ввиду дальнейшего похолодания)», — добавили метеорологи.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше