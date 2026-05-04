Липецкий производитель электротехнического оборудования улучшит работу

Липецкое «Научно-производственное предприятие “ТерраВатт”» стало участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении информационной политики Липецкой области.
Внедрение бережливых технологий позволит значительно увеличить производственные мощности, сократить время выпуска продукции и, как следствие, повысить конкурентоспособность компании на рынке. На выбранном участке специалисты предприятия совместно с экспертами регионального центра компетенций проведут анализ производственных процессов, выявят точки роста и разработают решения для их реализации.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.