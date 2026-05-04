В Челябинске с 4 мая начали отключать отопление

В Челябинске с сегодняшнего дня завершается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент ИА «Первое областное» с аппаратного совещания в мэрии.
Погода уже позволяет отключить тепло: установилась положительная температура, а в середине недели воздух прогреется до 21−22 градусов.
Отопление будут отключать постепенно, секторами. Алексей Лошкин отметил, что управляющие компании должны синхронизировать свои действия с ресурсоснабжающими организациями, чтобы отключение прошло гладко.
«Сегодня мы договорились с управляющими компаниями, чтобы они также активно в этой работе принимали участие для синхронизации всей работы», — подчеркнул глава города.
