Выживший в Охотском море Пичугин подаст кассационную жалобу на приговор

Дрейфовавший более двух месяцев в Охотском море Михаил Пичугин намерен подавать кассационную жалобу на приговор, хотя не подавал апелляцию. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Андрей Назаров.
В апреле суд приговорил Пичугина к трем годам принудительных работ (с удержанием из зарплаты 10% в доход государства) по делу о гибели двух человек.
По словам адвоката, приговор вступил в силу, но защита готовит новый этап обжалования. «Будем писать кассацию. Это право осужденного», — сказал он.
Назаров добавил, что Пичугин отказался от апелляции из-за эмоционального истощения. «Устал, просто не смогу [заниматься обращением]», — привел адвокат его слова.
Кассация используется для обжалования решений, уже вступивших в силу, и в отличие от апелляции проверяет соблюдение закона, а не исследует доказательства повторно.
В августе 2024 года Пичугин и двое его родственников — брат и племянник — вышли в Охотское море на надувной маломерной лодке-катамаране. Позднее они сбились с курса и утратили возможность управлять плавсредством. Связь с ними пропала.
Пичугин находился в лодке с заглохшим мотором почти 70 дней — по 14 октября 2024 года. Его случайно обнаружили местные рыбаки у берегов Камчатки, они и спасли мужчину.
На лодке обнаружили тела брата и племянника Пичугина. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК — нарушение Правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По этой статье Пичугину предъявили обвинения.
Изначально мужчина признался лишь в совершении административного правонарушения — выходе за пределы разрешенного от берега расстояния, но позднее изменил показания и частично признал вину в гибели родных.
