Военнослужащий из Хабаровского края Кирилл Макаров награжден медалью «За отвагу»

Как сообщили в пресс-службе ВВО, сержант Макаров должен был подвезти имущество минометной батареи к пункту временного хранения. На по пути колонна попала под огонь противника. Понимая, что останавливаться нельзя, боец принял решение свернуть в лесополосу, чтобы постараться уйти от дронов — рельеф помогал укрыться от «птичек». Благодаря этому удалось вывести технику из зоны поражения и доставить в установленный срок боеприпасы на огневые позиции минометной батареи.