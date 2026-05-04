Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащий из Хабаровского края Кирилл Макаров награжден медалью «За отвагу»

Военнослужащий мотострелкового соединения ВВО из Хабаровского края Кирилл Макаров награжден медалью «За отвагу».

Военнослужащий мотострелкового соединения ВВО из Хабаровского края Кирилл Макаров награжден медалью «За отвагу».

Как сообщили в пресс-службе ВВО, сержант Макаров должен был подвезти имущество минометной батареи к пункту временного хранения. На по пути колонна попала под огонь противника. Понимая, что останавливаться нельзя, боец принял решение свернуть в лесополосу, чтобы постараться уйти от дронов — рельеф помогал укрыться от «птичек». Благодаря этому удалось вывести технику из зоны поражения и доставить в установленный срок боеприпасы на огневые позиции минометной батареи.

За успешные действия Макарова наградили ведомственными медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» I и II степени, а также государственной наградой — медалью «За отвагу».