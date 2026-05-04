Военнослужащий из Хабаровского края Кирилл Макаров награжден медалью «За отвагу»

Военнослужащий мотострелкового соединения ВВО из Хабаровского края Кирилл Макаров награжден медалью «За отвагу».
Как сообщили в пресс-службе ВВО, сержант Макаров должен был подвезти имущество минометной батареи к пункту временного хранения. На по пути колонна попала под огонь противника. Понимая, что останавливаться нельзя, боец принял решение свернуть в лесополосу, чтобы постараться уйти от дронов — рельеф помогал укрыться от «птичек». Благодаря этому удалось вывести технику из зоны поражения и доставить в установленный срок боеприпасы на огневые позиции минометной батареи.
За успешные действия Макарова наградили ведомственными медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» I и II степени, а также государственной наградой — медалью «За отвагу».