В Калининграде бабушка с шизофренией выбросила внука, а затем выпала сама с дочерью

В Ленинградском районе Калининграда под окнами многоэтажки нашли тела двух женщин и трёхлетнего мальчика. Все трое жили в съёмной квартире на девятом этаже. По предварительной версии, 70-летняя женщина, страдавшая шизофренией, сначала выбросила внука, а следом из окна выпала сама и её 41-летняя дочь. На месте обнаружена предсмертная записка.

В СУ СК по Калининградской области подтвердили факт трагедии и уточнили, что сейчас выясняются все обстоятельства. Следователи опрашивают соседей и арендодателя. Назначены экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Семья снимала квартиру два месяца, платила исправно и не привлекала внимания. На учёте в психоневрологическом диспансере не состояла. Однако в съёмном жилье нашли антипсихотический препарат, который, вероятно, женщина перестала принимать незадолго до трагедии.

По информации СК, бабушка воспитывала внука с рождения — его мать вела асоциальный образ жизни. Службы соцзащиты семью не проверяли, в поле зрения они не попадали.

Второй погибшей оказалась дочь пожилой женщины — 41-летняя калининградка. По одной из версий, она пыталась остановить мать, но та вытолкнула её из окна.

