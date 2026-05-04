Даниил Медведев укрепил позиции в топ-10 рейтинга ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию мирового рейтинга. Даниил Медведев теперь располагается на девятой строчке, поднявшись с десятой позиции.

Источник: Life.ru

На прошедшей неделе отечественный спортсмен дошёл до четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде. Там он уступил итальянцу Флавио Коболли.

В активе первой ракетки России насчитывается 3460 очков. Андрей Рублёв занимает 14-е месте (2590 баллов).

Карен Хачанов соседствует с соотечественником в турнирной таблице. Он занимает 15-ю позицию с результатом 2220 очков.

Список лидеров остался без изменений. Итальянец Янник Синнер продолжает удерживать первую строчку, имея 14 350 баллов.

Следом за ним расположились испанец Карлос Алькарас (12 960) и немец Александр Зверев (5805). В топ-5 также входят серб Новак Джокович (4700) и канадец Феликс Оже-Альяссим (4050).

