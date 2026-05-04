В Красноярске пройдет эстафета Вечного огня

В Красноярске готовятся к ключевым патриотическим мероприятиям, приуроченным ко Дню Победы. Об этом рассказала заместитель главы города — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева. Одним из главных событий станет финал городского проекта «Летопись Победы», который состоится 7 мая в культурном центре на улице Высотная. В этот же день представители Народного фронта доставят в Красноярск частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве. Как и в прошлом году, огонь пройдет по памятным местам города: эстафета охватит все районы, в том числе стелу «Город трудовой доблести». После этого частицу Вечного огня передадут в соседние регионы — Тыву и Хакасию. Завершится эстафета в культурном центре на улице Высотная, где во время финала проекта участники вместе со школьниками почтят память погибших минутой молчания. Напомним, что в Красноярске акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате.