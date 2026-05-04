Вакцины от него не существует: Роспотребнадзор рассказал о ситуации с хантавирусом

Роспотребнадзор следит за ситуацией с хантавирусом на лайнере в Атлантике.

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию со вспышкой хантавируса на круизном лайнере в Атлантике. В России, как сообщили в ведомстве, имеются тест-системы для выявления этого заболевания. Однако вакцины от хантавируса на данный момент не существует, уточнили в Роспотребнадзоре.

На круизном судне MV Hondius, которое направлялось из Аргентины в Кабо-Верде, была зафиксирована вспышка хантавируса — инфекции, известной также как «мышиная лихорадка». Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), жертвами заболевания стали три пассажира. Кроме того, подтвержден один случай заражения и еще пять предполагаемых.

Как писал KP.RU, в ВОЗ напоминают, что хантавирус, несмотря на относительную редкость, представляет серьезную опасность. Он способен вызывать тяжелые поражения легких, сердечную недостаточность и геморрагическую лихорадку.