Липецкая прокуратура требует 194 млн с подрядчика «Шелкового пути Данкова»

Торги по выполнению работ на объекте «Шелковый путь Данкова» были объявлены в феврале 2024-го. ООО «Прочные основы» было одним из пяти участников аукциона. От компании требовалось до сентября благоустроить центральную часть города, а именно улицы Карла Маркса, Урицкого и Вермишева, за 147,4 млн руб. Заключенный в марте контракт был расторгнут по соглашению сторон в декабре того же года. По данным ЕИС «Закупки», к тому моменту его стоимость выросла до 194,9 млн руб., а стороны исполнили обязательства на 193,6 млн руб.