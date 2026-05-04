В станице Новолеушковской на Кубани начали благоустраивать парк

Благоустройство парка началось в станице Новолеушковской Краснодарского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Павловского района.
Специалисты приступили к установке бордюров. Это сделает путь по пешеходным дорожкам более удобным для местных жителей.
«Наша задача — создать комфортное пространство. Сейчас бригада приступила к установке бордюров. А продуманная система освещения позволит наслаждаться парком не только днем, но и вечером. В итоге территория превратится в современный парк — место, где хочется проводить время», — поделился глава Новолеушковского сельского поселения Дмитрий Садько.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.