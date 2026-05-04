Минтербез Прикамья объяснил, можно ли по звуку сирены определить вид угрозы

29 и 30 апреля в Перми впервые зазвучали неучебные сирены.

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края сайту perm.aif.ru объяснили, можно ли по звуку сирены определить вид угрозы.

Как рассказали в ведомстве, сигнал гражданской обороны единый — «Внимание всем!». Сирены и сирено-речевые установки используют для привлечения внимания, а вид опасности и дальнейшие действия объясняют уже с помощью голосового оповещения.

«Технически время работы сирен установлено на 3 минуты. При необходимости увеличения длительности оповещения допустимо запускать сирены несколько раз», — пояснили perm.aif.ru в минтербезе.

По одному лишь звуку определить, какая именно угроза (атака БПЛА, пожар, химическая опасность и т.д.), невозможно. Информацию о характере опасности нужно слушать после сигнала.

Ранее Министерство территориальной безопасности Пермского края объяснило разницу между бомбоубежищем и укрытием. Узнать, где находится ближайшее укрытие, можно в управляющей компании или ТСЖ по месту жительства, в районных администрациях, а также в отделах гражданской защиты.

