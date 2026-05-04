В Крыму 34% людей используют нелицензионное оборудование для спутникового ТВ

Минцифры проверит, сколько «Горынычей» работает в Крыму. Кроме того, ведомство разберется с высоким уровнем проникновения нелицензионного оборудования. В ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях установили запреты на продажу и использование «Горынычей». В Крыму же подобных ограничений не вводили. Однако власти прорабатывают решение вопроса о замене такого оборудования на лицензионное.