В Крыму 34% людей используют нелицензионное оборудование для спутникового ТВ

В настоящее время в Крыму 34% людей используют нелицензионное оборудование для спутникового телевидения. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на Минцифры России.
В настоящее время «Горынычи» на полуострове использует около трети населения. Эти устройства могут принимать украинские телеканалы. При этом только 17% жителей используют лицензионное спутниковое ТВ, а у 49% нет такого телевидения в принципе.
Минцифры проверит, сколько «Горынычей» работает в Крыму. Кроме того, ведомство разберется с высоким уровнем проникновения нелицензионного оборудования. В ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях установили запреты на продажу и использование «Горынычей». В Крыму же подобных ограничений не вводили. Однако власти прорабатывают решение вопроса о замене такого оборудования на лицензионное.