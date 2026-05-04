В Крыму 34% людей используют нелицензионное оборудование для спутникового ТВ

У 49% людей нет такого телевидения в принципе.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время в Крыму 34% людей используют нелицензионное оборудование для спутникового телевидения. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на Минцифры России.

В настоящее время «Горынычи» на полуострове использует около трети населения. Эти устройства могут принимать украинские телеканалы. При этом только 17% жителей используют лицензионное спутниковое ТВ, а у 49% нет такого телевидения в принципе.

Минцифры проверит, сколько «Горынычей» работает в Крыму. Кроме того, ведомство разберется с высоким уровнем проникновения нелицензионного оборудования. В ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях установили запреты на продажу и использование «Горынычей». В Крыму же подобных ограничений не вводили. Однако власти прорабатывают решение вопроса о замене такого оборудования на лицензионное.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
