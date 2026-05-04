В Петербурге пройдут бесплатные показы военных фильмов к 9 Мая

В преддверии Дня Победы в Петербурге пройдет бесплатная акция: с 5 по 12 мая жители и гости города смогут посмотреть легендарные советские военные фильмы.

Об этом проинформировали в пресс-службе городского Комитета по культуре.

В программу показов включены такие знаковые картины, как «Двадцать дней без войны», «На пути в Берлин», «Звезда», «Сочинение ко Дню Победы», «Освобождение», «Парень из нашего города», «Поезд милосердия», «Женя, Женечка и “катюша”».

Кинопоказы будут организованы на площадках по всему городу. Увидеть классику военного кинематографа можно будет в кинотеатрах «Родина», «Заневский», «Уран», «Дружба», «Фильмофонд» и «Восход».

Точное расписание сеансов уже доступно для ознакомления на портале «Культура Петербурга».