Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове бизнесмены и компании продают теплоходы

Объявления размещены на популярном сайте купли-продажи.

В донской столице предприниматели и компании выставляют на продажу теплоходы. Объявления размещены на популярном сайте частных предложений.

Так, например, в Пролетарском районе ищут нового владельца для буксира типа РБТ 1956 года выпуска. Судно предназначено для портовых работ и буксировки. Продавец утверждает, что техника сохранилась в отличном рабочем состоянии, и оценивает лот в 23,9 млн рублей.

В том же районе продаётся прогулочный теплоход 1959 года постройки, рассчитанный на 50 пассажиров. Цена — 12 млн рублей. По словам владельца, судно прошло ремонт и полностью готово к эксплуатации.

Есть и более «свежие» лоты. Например, в Кировском районе города предлагают приобрести прогулочный теплоход (яхту) за 5,8 млн рублей. Длина судна составляет 33,1 м, ширинa — 5,54 м, ocадкa — 1,3 м.

Ранее сообщалось, что бизнес Дона выставил на продажу бани и сауны.