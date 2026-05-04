В Ростове бизнесмены и компании продают теплоходы

В донской столице предприниматели и компании выставляют на продажу теплоходы. Объявления размещены на популярном сайте частных предложений.
Так, например, в Пролетарском районе ищут нового владельца для буксира типа РБТ 1956 года выпуска. Судно предназначено для портовых работ и буксировки. Продавец утверждает, что техника сохранилась в отличном рабочем состоянии, и оценивает лот в 23,9 млн рублей.
В том же районе продаётся прогулочный теплоход 1959 года постройки, рассчитанный на 50 пассажиров. Цена — 12 млн рублей. По словам владельца, судно прошло ремонт и полностью готово к эксплуатации.
Есть и более «свежие» лоты. Например, в Кировском районе города предлагают приобрести прогулочный теплоход (яхту) за 5,8 млн рублей. Длина судна составляет 33,1 м, ширинa — 5,54 м, ocадкa — 1,3 м.
Ранее сообщалось, что бизнес Дона выставил на продажу бани и сауны.