Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шушенском округе сгорели 12 дачных участков вместе с огородами (видео)

Огнем было уничтожено 12 дачных участков с огородами. Восемь из них были заброшены.

В Шушенском муниципальном округе 3 мая произошел пожар в СНТ № 1.

Огнем было уничтожено 12 дачных участков с огородами. Восемь из них были заброшены.

На месте работали 59 человек и 18 единиц техники. В пожаре никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают. Предварительно, вблизи товарищества перехлестнулись провода, но очевидцы не заметили искр. Провода изъяли, будет проведена экспертиза.

Краевая прокуратура организовала проверку. Специалисты выясняют причины возгорания и условия содержания электросетей. На контроль также поставили ход процессуальной проверки и привлечение виновных к ответственности.

Глава Шушенского муниципального округа Дмитрий Джигренюк обратился к жителям и напомнил о том, что с 3 мая в округе действует особый противопожарный режим.

«В этот период строго запрещено разведение открытого огня — нельзя разводить костры в лесах и использовать любые источники открытого огня, сжигать мусор и траву, запускать фейерверки. Кроме того, вводится ограничение на посещение гражданами лесов. Еще раз прошу, будьте бдительны и соблюдайте правила безопасности! Воздержитесь от разведения огня, поберегите себя и свое имущество», — сказал Дмитрий Джигренюк.

При обнаружении возгорания звоните по номерам: 101 или 112, или по телефону лесной охраны: 8−800−100−94−00 (телефон бесплатный).