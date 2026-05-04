В Шушенском округе сгорели 12 дачных участков вместе с огородами (видео)

В Шушенском муниципальном округе 3 мая произошел пожар в СНТ № 1.
Огнем было уничтожено 12 дачных участков с огородами. Восемь из них были заброшены.
На месте работали 59 человек и 18 единиц техники. В пожаре никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают. Предварительно, вблизи товарищества перехлестнулись провода, но очевидцы не заметили искр. Провода изъяли, будет проведена экспертиза.
Краевая прокуратура организовала проверку. Специалисты выясняют причины возгорания и условия содержания электросетей. На контроль также поставили ход процессуальной проверки и привлечение виновных к ответственности.
Глава Шушенского муниципального округа Дмитрий Джигренюк обратился к жителям и напомнил о том, что с 3 мая в округе действует особый противопожарный режим.
«В этот период строго запрещено разведение открытого огня — нельзя разводить костры в лесах и использовать любые источники открытого огня, сжигать мусор и траву, запускать фейерверки. Кроме того, вводится ограничение на посещение гражданами лесов. Еще раз прошу, будьте бдительны и соблюдайте правила безопасности! Воздержитесь от разведения огня, поберегите себя и свое имущество», — сказал Дмитрий Джигренюк.
При обнаружении возгорания звоните по номерам: 101 или 112, или по телефону лесной охраны: 8−800−100−94−00 (телефон бесплатный).