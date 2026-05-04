88-летняя пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала мошенникам 1 млн рублей

Мошенники выманили у 88-летней пенсионерки из Нижнего Новгорода 1 031 695 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Аферист позвонил нижегородке на стационарный телефон под видом сотрудника правоохранительных органов и убедил ее в необходимости задекларировать сбережения.
По указанию злоумышленника пенсионерка сняла с накопительного вклада деньги, упаковала их в красный пакет и передала незнакомцу возле собственного дома. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
