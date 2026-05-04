Теплосети обновят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода за 183 млн рублей

Реконструкцию тепловых сетей проведут в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Работы оцениваются почти в 183 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале государственных закупок.
Подрядчик приступит к третьему этапу прокладки труб горячего водоснабжения в рамках модернизации теплосетей района. Реконструкция также охватит участки теплотрассы на проспекте Ильича.
Работы призваны стабилизировать температуру воды для жителей квартала, который обслуживает ТНС СГ-1, в том числе улицы Ватутина, Молодежный, Октября и проспект Ильича.
Компании могут подать заявки на конкурс до 20 мая. Победитель будет объявлен 19 июня. Деньги на работы предусмотрят в рамках инвестиционной программы. В 2026 году планируется освоить более 70 млн рублей без учета НДС, а в 2027-м — порядка 79,8 млн рублей без учета НДС.
Компании необходимо сдать строительно-монтажные работы заказчику в сентябре 2027 года. К середине октября должно быть завершено благоустройство прилегающей территории.
Известно, что в 2026-м 41 дом на Автозаводе перейдет на новую схему горячего водоснабжения. Пока в районе насчитывается свыше 55% потребителей ТЭЦ, которые используют систему 1970-х годов.
