«Гаджетная слепота»: У 20-летних россиян массово диагностируют синдром сухого глаза

Медики отмечают, что синдром сухого глаза заметно «омолодился» — теперь он всё чаще диагностируется у людей в возрасте 15−25 лет. Раньше проблема была характерна в основном для офисных сотрудников старшего возраста. Рост случаев связан с образом жизни молодого поколения. Среди ключевых факторов называют длительную работу с гаджетами, редкое моргание и постоянную нагрузку на зрение при фокусе на близких объектах.