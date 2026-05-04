Россельхознадзор ограничил поставки творога, говядины и рыбной продукции из Беларуси

Продукцию еще трех белорусский компаний попала под ограничения в России.

Источник: Комсомольская правда

В России введены ограничения на поставки продукции еще с трех белорусских предприятий. Подробнее рассказали в Россельхознадзоре.

Так, из-за повторных нарушений введено временное ограничение на поставки продукции с волковысского «Беллакта» из-за обнаруженных бактерий группы кишечной палочки в твороге. Также для «Жлобинского мясокомбината» приняты ограничительные меры из-за бактерий группы кишечной палочки в говядине. И повторно обнаружено превышение микроорганизмов в готовой рыбной продукции предприятия «Экоморе».

Кроме того, усиленный лабораторный контроль введен для «Мозырских молочных продуктов» из-за бактерий группы кишечной палочки в их сухой молочной продукции, а также для птицефабрики «Дружба», в субпродуктах цыплят-бройлеров которой нашли триметоприм. Напомним, после первичных нарушений сначала продукция с предприятий попадает под усиленный лабораторный контроль.

— Продукцию названных предприятий, которая была отгружен до 2 мая включительно, принимают в обычном режиме, — прокомментировали в Россельхознадзоре.

