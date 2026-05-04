Волгоградцам напомнили о налоговых льготах для пенсионеров

Неработающие пенсионеры имеют право и на компенсацию расходов на капитальный ремонт. Однако эта мера поддержки распространяется на определённые возрастные категории граждан. Волгоградцы старше 70 лет могут получить скидку на оплату капремонта в размере 50%, а с 80 лет — 100%.