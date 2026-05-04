МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми» возглавил бывший силовик

Директором МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми» (ЕДДС) назначен бывший сотрудник МВД Дмитрий Поздеев. Об этом сообщает «Новый компаньон». Господин Поздеев проходил службу в УМВД по городу Перми, позже работал в службе безопасности аэропорта Большое Савино.

Прежний руководитель (ЕДДС) Игорь Хлебников покинул занимаемую должность в начале апреля.

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми» было создано в марте 2022 года. Учреждение является органом повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) муниципального уровня. ЕДДС обеспечивает деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.