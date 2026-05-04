Туристические фирмы Эстонии зафиксировали ажиотажный спрос на поездки к российской границе в преддверии 9 Мая. Желающих доставят в город Нарва, откуда с набережной открывается вид на праздник в соседнем Ивангороде. Стоимость такого путешествия стартует от 80 евро, сообщает Life.ru.
В программу включено посещение мемориалов, а также возможность увидеть праздничный концерт со стороны Российской Федерации. Представители туроператоров объясняют высокий спрос тем, что День Победы глубоко укоренился в сознании жителей восточных регионов страны. Организаторы уточняют, что аналогичные заявки поступают даже от граждан Латвии.
Коммерсанты вынуждены совмещать поездку с местной повесткой, чтобы не нарушать политический контекст. Они подчёркивают, что тур будет сопровождаться мероприятиями в честь Дня Европы, который официально отмечается в Эстонии 9 мая. Таким образом бизнес пытается соблюсти требования властей, не отказывая клиентам в интересе к российской памятной дате.
В Москве организацию парада в этом году решено провести без участия бронетехники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил журналистам, что такое решение связано с террористической активностью киевского режима. Представитель Кремля также напомнил, что текущий год не является юбилейным.