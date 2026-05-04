В Кадыкчанском угольном разрезе нашли тела ещё четверых погибших

Горноспасатели завершили поисковые работы на Кадыкчанском угольном разрезе: обнаружены тела ещё четырёх человек, ставших жертвами завала. Всего в результате происшествия погибли восемь человек, сообщает официальный канал Губернатора Магаданской области Сергея Носова. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.