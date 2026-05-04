Волгоградцам назвали самое выгодное время для отпусков

Больше всего отпускных дней в 2026 году можно получить в месяцы, когда есть государственные праздники: это январь и май, но одни уже прошли, а другие — на исходе. Еще один способ увеличить размер отпускных — оформлять отдых на календарные выходные, а не на праздничные дни. За эти дни деньги вам выплатят, а в зарплате они не учитываются. По этой же причине брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни, а вот в конце месяца — не стоит: это ударит по отпускным. Поэтому те, кто взял отпуск в начале мая, получили двойную выгоду: увеличили размер как отпуска, так и отпускных.