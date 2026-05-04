Массовый вылет кровососущих мошек прогнозируют эпидемиологи: как защититься

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Массовый вылет кровососущих мошек прогнозируется в Бресте в первой-второй декаде мая, сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Источник: Sputnik.by

По словам специалистов, ежегодно личинки мошек появляются в водоемах региона в конце апреля — начале мая, а активный лет насекомых длится около месяца, при этом максимальная численность сохраняется не более 10−14 дней, после чего резко снижается.

Мошки нападают на людей и животных, а их слюна содержит сильный гемолитический яд, способный вызывать аллергические реакции, добавили в центре.

Согласно данным обследований реки Буг в районе Брестской крепости, выявлены личинки и куколки кровососущих мошек средневесенних видов с невысокой численностью.

«При сохранении стабильной теплой погоды вылет кровососущих мошек прогнозируется в первой-второй декаде мая», — уверены специалисты.

В период высокой активности энтомологи рекомендуют избегать мест размножения насекомых — прежде всего участков рек с быстрым течением, а также использовать репелленты и носить закрытую одежду.

В случае укусов необходимо обработать пораженное место антисептиком и приложить лед для уменьшения отека. При появлении головной боли, тошноты, повышенной температуры или выраженной аллергической реакции необходимо обратиться за медицинской помощью.