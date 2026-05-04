В Калининграде нашли тела двух женщин и трехлетнего ребенка

КАЛИНИНГРАД, 4 мая — РИА Новости. Тела двух женщин и трехлетнего ребенка обнаружены в Калининграде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Обнаружены тела женщины 70 лет, ее дочери 41 года и трехлетнего мальчика. Пожилая женщина с шизофренией», — сказал источник.
Он также сообщил, что найдена предсмертная записка.
В управлении регионального СУСК сообщили РИА Новости, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
«Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела», — сказала собеседница агентства в пресс-службе регионального СУСК.
