Власти намерены освободить иностранцев-участников СВО от пошлины за ВНЖ

Изменения предлагаются в закон «О правовом положении иностранных граждан». В документе расширят список случаев, когда иностранцы и лица без гражданства освобождаются от уплаты госпошлины. Предлагается дать такую возможность лицам, заключившим в период проведения СВО контракт о прохождении службы в вооруженных силах РФ или в воинских формированиях. От пошлины также освободят членов их семей, в том числе в случае гибели военнослужащего.