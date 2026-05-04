В Красноярском крае стартовал второй этап акции «Диктант здоровья»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 4 по 22 мая в России проходит второй этап Всероссийской санитарно-просветительской акции «Диктант здоровья». Новый тематический блок посвящен физической активности и правильному питанию.

В Роспотребнадзоре сообщают, что участники смогут узнать, как избежать травм при занятиях спортом, почему важно восстановление после нагрузок, а также как сформировать полезные привычки у детей. Отдельное внимание уделено вопросам питания — составлению сбалансированного рациона, режиму приема пищи и необходимым нутриентам.

Пройти «Диктант здоровья» можно онлайн на официальном сайте проекта диктант-санпросвет.рф. После выполнения заданий участники получают разбор ответов и электронный сертификат.

