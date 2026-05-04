На этой неделе в Красноярск снова вернется летнее тепло

По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске снова потеплеет. Сегодня, 4 мая, синоптики обещают дождь, а также +11 днем и +2 ночью.
Завтра днем температура поднимется до +17 днем, но к вечеру похолодает до +1.
+17 днем ожидается и в среду. Ночью температура составит +7.
В четверг потеплеет до +18 и +8 в светлое и темное время суток.
В пятницу, 8 мая, днем резко потеплеет до +24. Ночью синоптики также обещают +8.
В День Победы, который в этом году выпадает на субботу, максимальная температура достигнет +25 днем и +13 ночью. Сильного ветра или осадков быть не должно.
В воскресенье, помимо дождя, ожидается +18 и +7 в светлое и темное время суток.