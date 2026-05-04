Первая майская неделя принесёт Хабаровску плюсовую температуру по ночам

На прогретых солнцем местах, в безветренную погоду кажется, что в Хабаровске, наконец, настала довольно теплая и даже жаркая для начала мая погода. Однако это лишь приятные ощущения, ведь по данным синоптиков, нынешняя температура, хоть и комфортная, но все же не доходит еще на 1−2 градуса до климатической нормы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Происходит это за счет ночных показателей и выхолаживания, да и снежный покров на территории края местами на севере и в горах еще остается. Однако на этой неделе воздух все же прогреется до своей температурной нормы.
Так, в Хабаровске ночные показатели уйдут от 0 к плюсовым значениям — будет около +2…+5 °C. Днем воздух будет прогреваться до +14…+17 °C. А 11 мая, то есть в следующий понедельник, по предварительному прогнозу увидеть на столбике термометра можно будет до +22 °C.
Однако, несмотря на хорошие показатели, погода на неделе будет неустойчивой. Кратковременные дожди прогнозируются 5, 6, 7, 9 мая. Ветер юго-западный, северо-восточный, слабый.
— Первая половина недели в остальном по Хабаровскому краю пройдет также при неустойчивой погоде. В основном это осадки в виде дождя, при этом на севере еще возможен не только дождь, но и мокрый снег, — дает прогноз начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Ночные температуры на большей части края также будут превышать значение в 0 — ожидается до +1…+6 °C. На севере прогнозируется около −3…+2°C, а в горах и в Охотском округе еще будут минусовые показатели — до −5…-10°C.
Днем на первой майской неделе воздух в регионе будет прогреваться до +13…+20°C, на севере прогнозируется около +10…+15°C.
Что касается гидрологического прогноза, то сейчас граница вскрытия Амура проходит на участке сел Богородское -Тахта, а в устьевой части у Николаевска-на-Амуре еще сохраняется ледостав.
Также ледоход различной интенсивности отмечается на реках Нимелен, Ниман, Бурея у села Усть-Ниман, Амгунь. Ледостав сохраняется в верхнем течении реки Бурея, Уда, Мая и в устьевой части реки Амгунь.